У тюркских стран появится совместный инвестиционный фонд

14 окт. 10:58

На саммите Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в Самарканде, одобрят создание совместного инвестиционного фонда, сообщил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

"Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции", - цитирует его РИА Новости.

Генсек отметил, что в ходе саммита будут подписаны документы, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. "Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций", – добавил Амреев.