РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

У тюркских стран появится совместный инвестиционный фонд

У тюркских стран появится совместный инвестиционный фонд

На саммите Организации тюркских государств, который пройдет 11 ноября в Самарканде, одобрят создание совместного инвестиционного фонда, сообщил генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

"Завершили работу по созданию Тюркского инвестиционного фонда, который будет одобрен и запущен на саммите. Это огромный шаг вперед в области нашей экономической интеграции", - цитирует его РИА Новости.

Генсек отметил, что в ходе саммита будут подписаны документы, касающиеся транспортных коридоров, упрощения таможенных процедур, преференциальной торговли. "Прилагаем усилия по созданию режима свободной торговли в сферах сервиса и инвестиций", – добавил Амреев.

995 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version