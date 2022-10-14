Турция продолжит прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса

14 окт. 10:56

Анкара продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования украинского кризиса, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Наш президент, министры будут продолжать прилагать усилия для скорейшего прекращения огня на Украине и поиска сторонами мирных путей урегулирования конфликта. Налицо ухудшение гуманитарной ситуации. Мы продолжаем свои инициативы для того, чтобы конфликт решался средствами дипломатии", - сказал он.

Далее Акар напомнил, что благодаря усилиям Анкары в июле в Стамбуле было заключено зерновое соглашение, и к настоящему времени по морскому гуманитарному коридору из портов Украины вывезено свыше 7 млн тонн сельхозпродукции. Кроме того, Турция сыграла решающую роль в организации обмена пленными между РФ и Украиной, добавил он.