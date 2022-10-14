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Турция продолжит прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса

Турция продолжит прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса

Анкара продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования украинского кризиса, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Наш президент, министры будут продолжать прилагать усилия для скорейшего прекращения огня на Украине и поиска сторонами мирных путей урегулирования конфликта. Налицо ухудшение гуманитарной ситуации. Мы продолжаем свои инициативы для того, чтобы конфликт решался средствами дипломатии", - сказал он.

Далее Акар  напомнил, что благодаря усилиям Анкары в июле в Стамбуле было заключено зерновое соглашение, и к настоящему времени по морскому гуманитарному коридору из портов Украины вывезено свыше 7 млн тонн сельхозпродукции. Кроме того, Турция сыграла решающую роль в организации обмена пленными между РФ и Украиной, добавил он.

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