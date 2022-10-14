Путин пригласил Алиева и Пашиняна встретиться в России

14 окт. 10:40

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе выступления на саммите глав государств СНГ.

Он напомнил, что неоднократно встречался в трехстороннем формате с азербайджанским и армянским коллегами.

"Я с удовольствием приглашаю и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Нужно будет согласовать дату, я так понимаю, что заинтересованность есть встретиться, в России, в любое время, в любом месте: в Сочи, в Петербурге, в Москве. Мы с вами обсудим и определимся", - отметил глава государства.

Он также прокомментировал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации на Южном Кавказе, назвав их "некорректными и неприемлемыми".

"Конечно, мы приветствуем посреднические усилия кого бы то ни было, только бы они пошли на пользу успокоения ситуации, на пользу всех участников конфликтов. В том числе это касается посредничества партнеров откуда бы то ни было - и США, и Европы", - пояснил Путин.

В то же время, по словам главы государства, он с удивлением воспринял комментарии Макрона по поводу результатов четырехсторонней встречи в Праге. Президент указал, что слова французского лидера выдают его непонимание сути ситуации и отсутствие информации о позиции сторон.

"Но возможность будет, надо будет еще с президентом Франции это пообсуждать. В любом случае, Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", - подчеркнул российский лидер.