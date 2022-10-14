СНГ за пять лет поддержал свыше 100 инициатив Ташкента

14 окт. 10:24

Узбекистан с 2017 по 2021 годы на уровне СНГ выдвинул свыше ста инициатив, сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам участия президента Шавката Мирзиеева в саммитах СНГ за последние пять лет государства приняли "Дорожные карты" по исполнению подписанных документов и выдвинутых Ташкентом инициатив. Только за последние два года власти выдвинули 41 инициативу, из которых 18 уже реализовано, 21 в процессе реализации, оставшиеся 2 перенесены на более поздние сроки.

"Узбекская сторона рассматривает СНГ как один из важных форматов для углубления сотрудничества по самому широкому спектру без политизации процессов", - говорится в сообщении.

В 2020 году Узбекистан председательствовал в СНГ, в ходе чего предложил ряд важных документов для углубления всестороннего сотрудничества. Так, он предложил Концепцию дальнейшего развития СНГ и Стратегию экономического развития в СНГ до 2030 года.