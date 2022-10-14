Ташкентский район тряхнуло два раза за утро

14 окт. 10:22

Два землетрясения за час были зафиксированы в Ташкентском районе столичной области Узбекистана ранним утром в пятницу.

Первое землетрясения случилось в 04:39. Его магнитуда составила 2,5. Эпицентр залегал на глубине 15 км и находился в 31 км к северо-западу от Ташкента, сообщает республиканский Центр сейсмопрогнозического мониторинга МЧС.

Еще одно землетрясение произошло в 05:16. Эпицентр землетрясения находился в 33 км к северу от Ташкента, глубина - 15 км. Магнитуда толчком оценивается в 2,6.

Оба землетрясения на территории Узбекистана ощущались силой в 2 балла.