СМИ: переводы по СБП скоро можно будет совершать в Казахстан и Армению

14 окт. 10:17

Центробанк России работает над процедурой перевода денег по системе быстрых платежей (СБП) в Армению и Казахстан, сообщают "Известия", ссылаясь на источники на платежном рынке.

По их сведениям, сейчас проверяется взаимодействие Национальной системы платежных карт (НСПК) с банками и заграничными системами.

Механизмы переводов в другие страны Евразийского экономического союза в данный момент проходят разработку, отметил один из источников. Другой уточняет, что расширение трансграничных переводов на Армению и Казахстан пока на стадии переговоров.

В Центральном банке РФ изданию заявили, что проект предполагается запустить уже в конце года.