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Европа наращивает отбор газа из хранилищ

Европа наращивает отбор газа из хранилищ

Некоторые страны Европы уже начали активно расходовать газа из своих подземных хранилищ.

Это связано с понижением температуры воздуха, а также падением ветрогенерации. По прогнозам синоптиков, бабье лето в Европе завершится в конце второй декады октября. Обычно в эти же сроки начинается отбор газа из хранилищ - переход от нетто-закачки к нетто-отбору происходит примерно 20 октября.

На этой неделе ветряки обеспечили в среднем 12% энергобаланса по ЕС, на прошлой - 19%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Ассоциация Gas Infrastructure Europe сообщает, что сейчас средние запасы газа в европейских хранилищах составляют 91,64%.

ПХГ Европы за последние отчетные сутки (12 октября) пополнились на 0,12% - минимум за сезон закачки. При этом отбор в соотношении с величиной закачки вырос до 42%.

Чистый отбор ведут Латвия и Нидерланды, причем на Нидерланды приходится почти половина суммарного отбора газа по ЕС. В Германии также вырос отбор, но и закачка остается на более значительном уровне.

 

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