Трагедией завершилась уличная драка в Дагестане

14 окт. 10:01

Молодой человек погиб в результате уличной драки в Хасавюрте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По данным следствия, 12 октября 25-летний и 29-летний хасавюртовцы, которые ранее состояли в конфликте, по телефону договорились встретиться возле магазина на улице Махачкалинское шоссе. Но мужчина постарше приехал со своими знакомыми.

Примерно в 23:40 перед магазином произошла драка между 25-летним и другим парнем, в ходе которой 29-летний подошел к ним и дважды ударил своего неприятеля ножом в жизненно важные органы. От полученных раненый молодой человек умер в больнице.

Подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.