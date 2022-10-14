Ростуризм: турецкая карта Troy пока недоступна россиянам

14 окт. 9:49

Российские туристы пока не могут оформить банковскую карту турецкой платежной системы Troy, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что турецкая система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции, как замена "Миру". "Однако оформить карту Troy на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции", - написала Догузова в своем Telegram-канале.

Туристам лучше всего иметь при себе наличные, добавила она.

"Возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются", - уточнила глава Ростуризма.