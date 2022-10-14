Источник назвал сроки начала переговоров по созданию газового хаба в Турции

14 окт. 9:47

Переговоры между российской и турецкой сторонами по созданию газового хаба в Турции стартуют на следующей неделе, об этом рассказал источник в Анкаре.

"Лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни", - приводит его слова РИА Новости.

Источник отметил, что по итогам этих контактов Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, лично контролирующие процесс, получат детальный доклад. Предполагается, что после этого главы государств продолжат "телефонную дипломатию".