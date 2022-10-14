Лидер Туркменистана впервые прибыл с визитом в Астану

14 окт. 9:41

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Астану, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"Премьер-министр республики Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита туркменский лидер обсудит с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня".

Также Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".