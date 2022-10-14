Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 22 октября

14 окт. 9:39

Росавиация продлила до 22 октября запрет на полеты в 11 российских аэропортов.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - сообщает пресс-служба ведомства.

Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. Авиакомпаниям рекомендуется для перевозки пассажиров использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, 11 аэропортов закрыты с 24 февраля.