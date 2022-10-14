Армения вновь обстреляла Кельбаджар

14 окт. 9:25

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана, расположенные в населенном пункте Алибайрамлы Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"14 октября с 00:40 до 01:50 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предприняли адекватные ответные меры.