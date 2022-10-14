В Астане стартовал саммит глав государств СНГ

14 окт. 9:35

Заседание Совета глав государств СНГ проходит в Астане в рамках текущего председательства Казахстана в содружестве.

Мероприятие началось со встречи лидеров в узком составе: президент Казахстана, президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Позже состоится заседание в расширенном формате - с участием делегаций.

"Сегодня на рассмотрение совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", - открывая саммит, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ожидается, что на заседании будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ и, возможно, о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ.

Также будет достигнута договоренность о получении СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ.

Выступая на саммите, российский лидер прежде всего призвал по максимуму использовать добрую волю при решении любых конфликтов и споров на пространстве СНГ.

"Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо признать, что, к сожалению, порой появляются и разногласия", - сказал он, добавив, что "надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выходы <...> предельно на принципах доброй воли, которая у всех есть, и нужно эту добрую волю по максимуму использовать". Путин пригласил Алиева и Пашиняна на встречу в Россию.

"Я с удовольствием приглашаю президента Азербайджана и премьер-министра Армении <...>, нужно согласовать дату и встретиться в России в любом месте в любое время, в Сочи, в Петербурге, в Москве", - сказал он.

Далее он сообщил, что РФ поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ, по словам президента «это никому не мешает, а дает дополнительные площадки для обсуждения спорных вопросов».

Путин рассказал, что страны СНГ активизировали совместную деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета, предпринимаются усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.

Также российский президент предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. "Тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы мы послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом", - сказал он.

По словам Путина, есть консенсус, что 2024 год станет в рамках СНГ Годом волонтерского движения, а 2026 год - Годом охраны здоровья.

Затем он пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге.

"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу", - заявил российский лидер.

Президент заверил, что Москва окажет максимальное содействие в создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ. Будущий год в СНГ объявлен годом русского языка как языка межнационального общения.

К началу 2023 года СНГ приходит с новым интересным проектом, предложенным президентом Казахстана, продолжил Путин. Речь идет "о создании под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка". "Мы, естественно, окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы", - заверил российский лидер.