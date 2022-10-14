Клаар: гражданская миссия ЕС сегодня прибывает в Ереван

14 окт. 9:20

Гражданская миссия Евросоюза прибывает сегодня в Ереван, об этом сообщил на своей странице в соцсети спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Цель миссии - мониторить ситуацию на границе с Азербайджаном и поддерживать нормализацию отношений двух стран", - пояснил он.

Напомним, вопрос размещения миссии ЕС был отражен в заявлении, принятом 7 октября по итогам четырехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля в Праге.