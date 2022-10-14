Главы МИД России, Азербайджана и Армении встречаются в Астане

14 окт. 8:54

Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении стартовала в Астане. Об этом сообщает МИД АР.

Сергей Лавров в начале переговоров заявил, что, на фоне "стремительного" развития ситуации, "сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему", обсудить выполнение договоренностей, подписанных ранее лидерами трех стран.

Дипломат выразил уверенность, что по итогам встречи получится "лучше понять, как двигаться дальше".

Джейхун Байрамов констатировал, что с момента предыдущей встречи в трехстороннем формате, которая прошла в мае, состоялось значительное количество контактов, причем как двусторонних, так и многосторонних.

"Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча", - уточнил глава МИД АР.

По его словам, было бы полезно обсудить другие аспекты "мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций", а также вопросы гуманитарного плана.

Глава МИД Армении назвал встречу хорошей возможностью для поиска решений по проблематике послевоенного урегулирования между Арменией и Азербайджаном в русле трехсторонних заявлений.