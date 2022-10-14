Литовцам придется выбирать: тепло или еда

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис нашел виноватых в увеличении цен на электроэнергию в стране. По это мнению, это десятикратный рост стоимости природного газа из-за российской ”энергетической войны против Европы”, пишет The Baltic Word.

Кроме того, по словам министра, сухое лето в Скандинавии, трехкратный рост налога на выбросы CO2, ограниченная пропускная способность интерконнекторов в связи с погодными условиями, плановое техобслуживание и ситуация на рынках электричества основных европейских стран также внесли свою лепту в рост цен в Литве.

Крейвису пришлось отвечать на вопросы о ценах на электроэнергию и правительственных мерах по их сдерживанию в Сейме.

Социал-демократ Эугениюс Сабутис напомнил, что энергетический сектор в стране не развивается более 10 лет, а ситуация с ценами на электроэнергию вышла из-под контроля, поэтому нет никаких признаков улучшения в литовском энергетическом секторе.

Резкое увеличение цен на электричество привело к росту стоимости жизни для граждан страны. Оказывается, Литва платит в 100 раз больше за электричество, чем Швеция. Дело в том, что в отличие от Швеции, Литва импортирует большую часть электричества, однако мощность сети ограничена и ее недостаточно для удовлетворения спроса. Приходится покрывать дефицит за счет использования газа. А газ в последнее время очень дорого стоит.

Сегодня у правительства Литвы один совет: экономьте на чем возможно. ”Но если вы пенсионер, который уже экономит на электричестве, возможность дальнейшей экономики крайне ограничена”, - полагает политолог, руководитель Института энергетических исследований Томас Янелюнас.

Стоимость электроэнергии усиливает опасения в отношении того, что жителям Литвы придется выбирать между оплатой своих счетов и покупкой продуктов. Несколько миллионов граждан Латвии живут в энергетической бедности и не смогут достаточно обогреть свои дома грядущей зимой.