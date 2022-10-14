Казахстан и Турция продолжат "движение по пути вечной дружбы и братства"

В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипотношений между Турцией и Казахстаном. Турецкая дипломатическая миссия стала первым представительством иностранного государства на территории Казахстана. В 2021 году товарооборот между государствами превысил 5 млрд дол., и Турция вошла в пятерку главных торговых партнеров Казахстана. Повышению товарооборота между Казахстаном и Турцией не помешала даже пандемия, которая отразилась на экономиках многих стран.

В октябре этого года на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева было заявлено, что стороны намереваются довести показатели двусторонней торговли до 10 млрд долларов.

Турция стала одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, инвестировав более 4 млрд долларов. Казахстан в свою очередь вложил в турецкую экономику более 1 млрд долларов.

Президенты Турции и Казахстана также отметили необходимость укрепления транспортно-транзитного партнерства посредством увеличения грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. С его помощью могут сократиться расходы на перевозки товаров, а также сроки доставки, что сыграет ключевую роль в развитии торговли.

Одновременно страны укрепляют партнерство в рамках международных и региональных организаций, в частности, поддерживают инициативы по интеграции тюркского мира в рамках Организации тюркских государств, Международной организации тюркской культуры.

Стороны договорились бороться со всеми формами терроризма и экстремизма, а также укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Сотрудничество Казахстана и Турции также может быть реализовано в рамках IT-технологий и космической деятельности. В этом году уже состоялись встречи делегаций представителей IT-бизнеса, а также представителей государственных органов. Министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин и глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум о взаимопонимании в области аэрокосмической промышленности. Совместное использование спутников дистанционного зондирования Земли может расширить использование их возможностей на максимум, а также снизит расходы на их обслуживание.

Вчера на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Эрдоган получил орден "Достық" за заслуги в развитии казахско-турецких отношений. На церемонии вручения Токаев пообещал: "Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства".