Новые нитки "Турецкого потока" оснастят российскими турбинами

13 окт. 23:27

Для новых ниток газопровода "Турецкого потока" будут использоваться турбины российского производства, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объемом. Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Черное море, в коридоре "Турецкого потока", с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза. <…> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства", - поделился Миллер, передает "Первый канал".

Он добавил, что "Газпром" "достаточно быстро строит" морские газопроводы.