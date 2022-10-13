Путин призвал мир поблагодарить Эрдогана

13 окт. 23:14

Президент России Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане выразил мнение, что получившие зерно по стамбульской сделке государства должны выразить благодарность турецкому лидеру.

"Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это", - цитирует Путина "Анадолу".

По словам главы государства, по продовольственным программам ООН в развивающиеся и наиболее бедные страны идет лишь небольшая доля зерна. "Но тем не менее то, что есть, отрегулирует ООН", - добавил он.