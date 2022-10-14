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США оставили Китай без чипов

Financial Times
США оставили Китай без чипов

Ведущие поставщики оборудования для производства чипов приостановили продажи и оказание услуг китайским производителям полупроводников из-за нового американского закона об экспортном контроле, который призван отрезать китайскую технологическую индустрию от сотрудничества с глобальными корпорациями. 

Financial Times отмечает, что Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation, американские компании, занимающие лидирующие позиции в определенных сегментах процесса производства полупроводников, немедленно приняли соответствующие меры в рамках нового законодательства. ASML, нидерландская компания-лидер по производству оборудования для чипов, распорядилась, чтобы американские сотрудники прекратили обслуживание всех китайских клиентов, пока руководство оценивает новые санкции.

Новые ограничения запрещают экспорт в Китай американского полупроводникового оборудования, которое не может быть заменено иностранными аналогами.

Закон также требует получение лицензии на экспорт американского оборудования и агрегатов для расположенных в Китае заводов и фабрик, где производятся современные чипы, а также на экспорт комплектующих, которые используются для развития китайского производства полупроводникового оборудования. 

Кроме того, все физические и юридические лица США должны получить разрешение от министерства торговли на предоставление поддержки китайским фабрикам. 

На этой неделе LAM Research начала отзывать свою команду с расположенных в Китае заводов, в том числе и с Yangtze Memory Technologies Corp, где производятся микросхемы памяти. Сотрудников попросили ”пока что держаться подальше от китайских производств”, рассказал сотрудник LAM, попросивший не называть его имени в связи с щекотливостью вопроса.  

Еще два сотрудника компании сообщили, что LAM также приостановила предпродажную подготовку с китайскими клиентами и отозвала команды, задействованные на строительстве новых фабрик в Китае. 

Applied Materials и KLA перестали оказывать услуги китайским производственным линиям, на которых собираются современные микросхемы, сообщают три источника, знакомых с ситуацией. ”Нам сказали, что компании нужно время, чтобы понять, что они могут продавать в Китае, - объяснил менеджер по продажам из Applied Materials. - Работать будет невозможно, если мы будем оказывать услуги, но не сможем продавать оборудование”.

Три сотрудника YMTC сообщили, что американские производители спецоборудования прекратили поставки и обслуживание как на существующих фабриках, так и на тех, которые строятся. 

ASML, ведущий мировой поставщик литографического оборудования для производства современных полупроводников, сообщил сотрудникам, что всем американским рабочим, в том числе гражданам страны, держателям грин-карт, а также иностранцам, проживающим в США, запрещено обслуживание китайских заводов. ”Американские сотрудники ASML должны воздержаться как от прямого, так и косвенного оказания помощи и предоставления услуг любым клиентам из Китая до получения дальнейших указаний”, - говорится в сообщении компании. ”Мы предпринимаем все меры предосторожности, чтобы обеспечить полное соответствие с новым законом”, - добавил пресс-секретарь компании. 

Вчера Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности выразила надежду на то, ”что американское правительство откажется от неверно взятого курса”. Краткосрочное влияние новых ограничений на иностранных производителей полупроводников, чьи фабрики расположены в Китае, будет ограниченным, поскольку у них есть возможность обратиться к правительству США за разрешением на получение американского оборудования.

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире производитель чипов, завила, что получила годовое разрешение на работу завода в Нанкине. 

Южнокорейский производитель микросхем памяти, SK Hynix, также не попадает под ограничение в отношении американского оборудования, поскольку компании был предоставлен льготный год. Ее крупнейший конкурент, Samsung, отказался прокомментировать ситуацию. 

Новый закон об экспортном контроле наносит удар по отрасли уже находящейся в упадке. TSMC, на которую ранее не повлияло резкое сокращение спроса на смартфоны и компьютеры, сократила капиталовложения на этот год на 10%, заявив, что собирается потратить $36 млрд вместо заложенных в бюджет $40 млрд. Тайваньская компания опасается, что рост запасов из-за падения спроса на смартфоны и компьютеры приведет к спаду в отрасли, хотя по прогнозам ожидается рост. По словам С. С. Вэя, исполнительного директора TSMC, по предварительной оценке влияние нового экспортного контроля на компанию будет ”ограниченным и управляемым”, поскольку он касается только чипов очень высокого качества. 

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