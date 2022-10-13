Ингушетия будет бороться с ценами еженедельными ярмарками

13 окт. 23:57

Власти Ингушетии для снижения стоимости продуктов первой необходимости приняли решение каждую субботу в специально отведенных местах проводить сельскохозяйственные ярмарки, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Местные сельхозпроизводители "Сад-Гигант Ингушетия" и агрокомплекс " Сунжа", госпредприятия, фермерские хозяйства реализуют на площадках продукцию собственного производства по ценам ниже рыночных на 10-15%", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Теперь у жителей Ингушетии будет возможность по доступным ценам приобрести баранину, говядину, птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты. Организатором ярмарок выступит министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии.

Так, первая ярмарка пройдет в столице Ингушетии Магасе уже 15 октября, она раскинется у въездной арки "Аланские ворота". Горожане и гости смогут приобрести продукты из "борщевого набора" значительно дешевле, чем на рынке. Такие ярмарки будут проводиться до 26 ноября.