Крымских туроператоров поддержат дополнительными выплатами

14 окт. 8:19

Крымские власти совместно с федеральным правительством разработали меры поддержки туристического бизнеса полуострова, - сообщила вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

"Мы совместно с Ростуризмом прорабатывали документы, обсуждали с бизнес-сообществом. Это будет выплата минимального размера оплаты труда для поддержания занятости, чтобы туристическая отрасль в зимний период не сокращала людей, чтобы люди остались работать. Условием будет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля следующего года", - сказала Кивико в ходе туристического форума "Интурмаркет. Осень", передает "Интерфакс".