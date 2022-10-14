Московский Artplay примет II Кавказскую биеннале современного искусства

14 окт. 5:34

II Кавказская биеннале современного искусства будет проходить с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay в Москве, рассказали организаторы мероприятия.

"На выставке будет представлено более 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и nft. Проект соберет 185 участников из всех республик Северного Кавказа и зарубежных стран. В том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании", - цитирует сообщение ТАСС.

Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры Чечни, сразу после российской столицы выставка отправится именно туда, в обновленный Музей Чеченской Республики. Затем ее можно будет посмотреть в Дагестанском Музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой в Махачкале и Музее истории мировых культур и религий в Дербенте, а также в галерее "Экспромт" в Нальчике.

Вторая биеннале посвящена теме "Спустившиеся с гор": зрителям предлагается переосмыслить клише, влияющее на жизнь почти каждого кавказца за пределами малой родины, внимательно рассмотрев его этимологию.

Выставка будет сопровождаться обширной программой, в том числе выступлениями музыкантов и презентациями книг.