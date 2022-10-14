Международная конференция "Музей для юных посетителей" состоится в Музее ковра в Баку

14 окт. 3:32

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку 19-21 октября пройдет международная конференция "Музей для юных посетителей", организуемая АНМК и министерством культуры Азербайджана при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ (МФГС), об этом рассказали организаторы.

Цель мероприятия - охватить все нюансы взаимоотношений музеев с юными посетителями, их родителями и учебными заведениями.

На сессиях конференции будут подняты такие темы, как "Музейные программы для детей, подростков и родителей", "Ребенок и музей: перспективы устойчивого развития в музейной сфере", "Расширение и динамика детской аудитории: инклюзивные проекты", "Музеи и школы: горизонты музейной педагогики", а также "Цифровой контент для детей в музеях".

В мероприятии будут участвовать 24 музейных работника из Азербайджана, Болгарии, Германии, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, России, Сербии, Туркменистана, Чехии, Узбекистана.

Конференция из-за ее тематики пройдет в более свободном формате, чем стандартный научный форум. Кроме академических сессий, запланированы также выставка, мастер-классы и богатая культурная программа.