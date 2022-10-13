Эрдоган: открытие АЭС "Аккую" – знаменательное событие мирового масштаба

13 окт. 22:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предваряя встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Астане, заявил, что запуск первой турбины АЭС "Аккую" в 2023 году станет знаменательным событием международного масштаба.

Глава республики также отметил, что шаги по реализации проекта второй АЭС Турции в Синопе вызовут особый резонанс.

"Первая АЭС в Мерсине покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии, тогда как атомная электростанция в Синопе увеличит этот показатель вдвое – до 20%", - цитирует его "Анадолу".