В Железноводске будут проводить бесплатные экскурсии для детей с ОВЗ 

14 окт. 1:39

Бесплатные экскурсии начнут проводить для детей с ограниченными возможностями здоровья в Железноводске, сообщает пресс-служба Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Первые экскурсии пройдут по Курортному парку и Курортному озеру. "Начнем с классических экскурсий по городу, Курортному парку, каскадной лестнице, тем более что новые обводные терренкуры позволяют беспрепятственно попасть из Курортного парка на Курортное озеро „30'ка“, а дальше станем рассматривать иные возможности проведения экскурсий", - сообщил глава города Евгений Бакулин.

Идея проведения экскурсий появилась в ходе встречи главы города с инициативной группой, в которую входят родители детей с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе, передает ТАСС.