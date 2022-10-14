В КБГУ к 90-летию вуза открыли научный центр 

14 окт. 0:25

В рамках празднования 90-летнего юбилея Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ) при вузе заработал собственный научный центр передовых материалов и технологий.

Центр укомплектован новейшим оборудованием, благодаря которому можно проводить не только исследовательские испытания, но и нарабатывать в больших количествах опытные образцы полимерной продукции и значительно ускорить их внедрение в промышленность, медицину и другие отрасли, которые сейчас очень сильно нуждаются в передовых материалах, сообщается на сайте вуза.

Также в вузе открылась выставка достижений в науке и культуре и прошло торжественное собрание научно-педагогической общественности республики и студенческого сообщества, передает ТАСС.