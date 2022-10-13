Часть трубы "Северного потока" придется построить заново

13 окт. 22:27

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о необходимости замены участка трубы "Северного потока", которая оказалась затоплена водой после повреждения 26 сентября.

"Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости - как газопроводы теряли давление - понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП", - заявил он в интервью "Первому каналу".

Поврежденный участок может не подлежать ремонту - только замене. "Эксперты говорят - чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок", - сообщил Миллер.