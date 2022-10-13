СНГ посвятит 2023 год русскому языку

13 окт. 21:44

2023 год в СНГ объявлен Годом русского языка, проект плана мероприятий одобрили главы МИД стран Содружества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Проект плана мероприятий министры обсудили в ходе Совета глав ведомств Содружества Независимых Государств в Астане.

Документ содержит более 150 пунктов, в который вошли мероприятия, направленные на подготовку и повышение квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ к обучению в вузах РФ и для желающих обучаться русскому языку.

Также участники заседания СМИД приняли решение внести на рассмотрение Совета глав правительств проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023–2024 годы.