Сеть французских супермаркетов bi1 разрастется в Ташкенте

13 окт. 22:13

Французская сеть магазинов низких цен bi1 откроет в Ташкенте и области 250 магазинов, пишет издание Retail.ru.

Сеть Bi1 вышла на рынок Узбекистана в январе 2022 года, сейчас сеть насчитывает 16 магазинов. "Каждую неделю мы открывали по одному магазину, и продолжаем двигаться этими же темпами. В планах до конца 2022 года открыть 25–30 магазинов, стратегическая цель – 250 магазинов в Ташкенте и области", – рассказала директор по закупкам компании Schiever Uzbekistan Ольга Кондратьева в ходе международной конференции Retail Days Uzbekistan.

Bi1 - доступные продуктовые магазины у дома. Магазины сети есть во Франции, Польше, Таджикистане и Узбекистане.