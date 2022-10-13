США работают над обеспечением доступа к интернету в Иране

13 окт. 21:38

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон работает с членами технологического сектора для обеспечения доступа к интернету в Иране на фоне протестов.

"Мы работаем со всем спектром, включая технологический сектор, чтобы обеспечить как можно более широкий доступ к интернету жителям Ирана", - цитирует его ТАСС.

Он также рассказал о возможном введении новых санкций. "Мы недавно ввели санкции в отношении полиции нравов и представителей иранских разведслужб. Совершенно точно есть возможность дополнительных санкций в дальнейшем", - указал представитель Белого дома.