Международный "Этнофест 2022" стартует в пятницу в Тбилиси

13 окт. 21:30

Международный фестиваль традиционного промысла и дизайна под названием "Этнофест 2022" в третий раз пройдет в Тбилиси, об этом сообщают организаторы.

"На "Этнофест" ежегодно собираются представители традиционного промысла и дизайна, его цель - профессиональный обмен опытом, а также развитие традиционных ремесел в целях экономического роста стран.

В рамках фестиваля, который состоится 14-15 октября, мастера из Грузии, Азербайджана и Армении представят свои изделия в Выставочном центре Expo Georgia в павильонах 4, 5 и 6.

В программу мероприятия также входят презентации и публичные лекции от мастеров из Чехии и Украины, образовательные выставки, консультации и встречи с экспертами.

На закрытии, которое состоится 16 октября, пройдет церемония награждения победителей конкурса "Лучший стенд".