Новак: Россия остановит поставки нефти в случае введения потолка цен

13 окт. 21:48

Поставки российской нефти странам, которые установят какой-либо потолок цен будут остановлены, предупредил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях", - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

В среду глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около $60 за баррель.

"Что касается главы минфина США, которая предложила какую-то цифру, то мы бы, наверное, в этой связи посоветовали нашим американским партнерам установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу", - заметил Новак.