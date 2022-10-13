Стало известно, почему Каспий сменил цвет в Мангистау

13 окт. 21:19

В департаменте экологии Мангистау назвали причину бурой воды в Каспийском море, сообщает InAktau.

Сброс на данный канал ведут ТОО "Каспийский завод опреснения воды" и спортивный комплекс "Орбита", были взяты пробы воды из источника выпускного трубопровода, рассказал главный эколог Мангистауской области Руслан Тукенов.

"По результатам взятых проб выявлено превышение содержания железа и фосфата, меди в пробе из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий" и из источника выводного трубопровода ТЭЦ 1 в Каспийское море. По выявленным фактам в установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры", - заявил эколог.