Алиев провел в Астане встречу с Раиси

13 окт. 20:51

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочей поездки в Астану встретился с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи Раиси выразив удовлетворение уровнем двусторонних торгово-экономических отношений, отметив, что Тегеран намерен всесторонне развивать сотрудничество с Баку.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению мира и безопасности на Каспийском море и Южном Кавказе.

Помимо этого, президент Азербайджана напомнил, что Баку предложил Еревану подписать мирный договор на основе выдвинутых 5 принципов. По его словам, достижение успеха возможно, если Армения проявит политическую волю.

Также лидеры стран заявили, что открытие Агбандского моста между государствами имеет как символическое, так и большое практическое значение. Кроме того, главы Азербайджана и Ирана обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.