Ставрополье откажется от закупки новогодних украшений

13 окт. 20:44

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в этом году не стоит тратиться на новогодние украшения и иллюминацию, средства лучше направить на поддержку семей военнослужащих и мобилизованных.

"Используем ресурсы рационально. Считаю, главам территорий не стоит проводить закупки новых украшений и иллюминации к Новому году, лучше воспользоваться теми, что остались с прошлых лет. Все свободные средства стоит направить на социальную поддержку семей наших воинов", - говорится в телеграм-канале Владимирова.

Также мобилизованные в регионе получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.