Дагестан поможет Узбекистану с постройками "умных домов"

13 окт. 20:17

Узбекистан получит от дагестанской компании "Домалогика" системы для "умных домов" на $3,5 млн, сообщил глава центра поддержки экспорта региона Руслан Абаскулиев.

"Меморандум о сотрудничестве между Дагестаном и Узбекистаном был подписан в мае, сейчас, по приезде узбекской делегации, здесь подписали контракт на $3,5 млн. Речь идет об экспорте дагестанских релейных систем компании "Домалогика". Это уникальные системы, которые могут быть использованы в проектах "умных домов", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что до подписания Дагестан отправлял в Узбекистан пробные партии продукции. "Им все понравилось, и они подписали контракт на более серьезные суммы", - добавил Абаскулиев.

Кроме того, по словам главы центра, Узбекистан заинтересован в дагестанских соках, молочной продукции и текстиле. "Узбекистан уже имеет некое представление об отдельных сферах и сегменте бизнеса Дагестана. Уверен, что мы сможем нарастить наши внешнеэкономические связи и показатели", - заключил он.