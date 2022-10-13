Антитеррористические учения будут проводить в вузах России дважды в год

13 окт. 20:10

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил проводить в российских вузах мероприятия по отработке террористических угроз минимум два раз в год.

"Вузам поручено проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. В них обязательно должны участвовать студенты", - отмечается в сообщении Чернышенко.

Ответственные лица должны четко знать, как действовать в случае ЧП. "Алгоритмы, разработанные Минобрнауки России в рамках тренировок, должны строго выполняться всеми службами, а также администрацией вуза и студентами", - сообщили в ведомстве.

Алгоритмы согласованы с Минпросвещения России, Росгвардией, МВД России, ФСБ России и МЧС России, и доведены до всех университетов страны.