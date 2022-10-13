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США призывали Эр-Рияд отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

США призывали Эр-Рияд отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

Вашингтон призывал Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти, пишет Associated Press cо ссылкой на заявление МИД КСА.

При этом в правительстве королевства пояснили американской стороне, что все экономические анализы говорят о том, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц, в соответствии с предложением, приведет к негативным экономическим последствиям.

Однако издание сообщает, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц может уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых демократы попытаются сохранить большинство.

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