США призывали Эр-Рияд отложить решение ОПЕК+ о сокращении добычи

13 окт. 19:57

Вашингтон призывал Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти, пишет Associated Press cо ссылкой на заявление МИД КСА.

При этом в правительстве королевства пояснили американской стороне, что все экономические анализы говорят о том, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц, в соответствии с предложением, приведет к негативным экономическим последствиям.

Однако издание сообщает, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц может уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых демократы попытаются сохранить большинство.