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Кельбаджар подвергся обстрелу со стороны Армении

Кельбаджар подвергся обстрелу со стороны Армении

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в селах Алибайрамлы и Истису Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"13 октября с 15:15 до 15:50 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы и Истису Кельбаджарского района" – говорится в сообщении.

Отмечается, что дислоцированные в указанных направлениях подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

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