Обнародовано итоговое заявление по трансформации СВМДА

13 окт. 19:32

Опубликован полный текст Астанинского заявления по трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в международную организацию.

"Мы, главы государств и правительств государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), собравшись 12-13 октября 2022 года в Астане по случаю 30-летия процесса СВМДА, приняли решение наметить следующий курс нашего дальнейшего сотрудничества:

1. Мы запускаем структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию.

2. Процесс трансформации СВМДА будет преследовать следующие основные цели: определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институциональной базы нашего взаимодействия", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Третий пункт гласит, что организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов. "Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем 21 века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН", - решили члены СВМДА.

"Наша организация будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-членов, с другими государствами, организациями и форумами, разделяющими наши цели и принципы, для укрепления ориентированного на результат и основанного на консенсусе многостороннего сотрудничества в нашем регионе", - говорится в четвертом пункте.

Отныне Встреча глав государств и правительств (Саммит) и Встреча министров иностранных дел (Министерская встреча) будут именоваться соответственно "Совет глав государств и правительств" (Саммит) и "Совет министров иностранных дел" (Министерский совет); исполнительный директор Секретариата СВМДА будет именоваться "Генеральный секретарь".

Предложения о внесении изменений в соответствующие документы СВМДА для их утверждения будут переданы секретариатом государствам-членам через Председательство.

"Государства-члены будут определять, когда и, если это будет целесообразно, элементы процесса трансформации, в том числе критерии членства. В целях обеспечения реального продвижения в этом направлении мы просим Председательство при поддержке Генерального секретаря и в тесной координации с государствами-членами сформулировать в 2023 году предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-членами", - говорится в документе.

Председательство представит отчеты о ходе процесса трансформации к следующим совещаниям Министерского совета и Совета глав государств и правительств.

Следующая встреча глав государств и правительств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоится в 2026 году, уточнил генсек совещания Кайрат Сарыбай.