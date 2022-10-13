Иранцев решили не пускать в Европу?

Европейские посольства в Иране приостанавливают обработку заявлений на получение визы и выдачу новых шенгенских виз без официального уведомления. Об этом сообщил председатель совета директоров Ассоциации туроператоров Ирана Харматулла Рафии.

Как сообщает Middle East Eye, официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Насер Канаани заявил журналистам, что, если это действительно происходит, то подобная ограничительная мера неприемлема: "Применение ограничений на посещение европейских стран иранскими гражданами противоречит их заявлениям. С одной стороны, они настаивают на соблюдении прав иранских граждан, а с другой стороны, создают ограничения на поездки иранских граждан. Такой подход противоречив, и я надеюсь, что эта новость не соответствует действительности".

Некоторые эксперты считают, что решение, принятое после смерти иранской девушки Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за "неправильного" ношения хиджаба, связано с обеспокоенностью европейских стран возможным всплеском эмиграции иранцев на фоне продолжающихся беспорядков.

Официальный представитель МИД Германии сказал, что визовый отдел посольства в Тегеране продолжает свою работу в обычном режиме и визы выдаются как на национальном, так и на шенгенском уровне согласно регламенту. МИД Польши также объявило, что консульство в Тегеране продолжает работу и все еще выдает визы. "У нас нет планов приостанавливать деятельность", - заявили в министерстве. В посольстве Чехии сообщили, что работают в нормальном режиме. "Обо всех изменениях мы сообщаем на нашем сайте", - сказал представитель Лукас Гавенда.

Однако министр туризма Ирана Эззатолла Заргами косвенно подтвердил информацию о проблемах с выдачей виз: "Европейцы показали, что они не в силах отстаивать свои национальные интересы. Они стали игрушками Америки и Израиля, лишив себя всякой независимости. Они запутались более, чем когда-либо. Поспешное, эмоциональное и неподобающее поведение!" - написал министр в социальных сетях.

Записи на визу отменяются

Менеджер туристического агентства в Иране сообщил, что хотя официально об этом не сообщалось, посещения посольств были отменены с октября: "Запрет не был открыто объявлен, но некоторые посольства начали отменять посещения с целью получения виз. Это не связано с деятельностью турагентств, это происходит по вине посольств". В одной из авиакомпаний также подтвердили информацию о неформальном запрете: "В посольствах сказали, что приостанавливают выдачу виз. Пока мы знаем только это. Похоже, что причиной стали недавние беспорядки".

В Иране уже почти месяц продолжаются протесты в связи со смертью Махсы Амини, которая умерла 16 сентября в больнице после задержания иранской полицией нравов. Правительство Ирана подверглось критике со стороны западных стран за репрессии

"Наказывают иранский народ"

Эта новость о прекращении выдачи виз вызвала негативную реакцию в социальных сетях среди иранцев, которые заявили, что это противоречит официальной политике европейских государств, которые заявляют, что стоят на стороне народа. "Я читал в новостях, что некоторые страны-члены Шенгенской зоны приостановили выдачу виз! И причина в возможности иммиграции иранцев. На словах они поддерживают людей в акциях протеста, а на деле ограничивают выдачу виз! Это прискорбно", - пишет в соцсетях иранский экономист Пейман Молави.

Этот шаг нанесет ущерб обычным людям, а не правительству. "Интересно, почему вместо иранского правительства наказывается иранский народ. Почему каждый раз, когда иранцы протестуют, европейские посольства боятся иранцев больше, чем власти Исламской Республики? Это напоминает нелепые оправдания американцев, когда они говорят, что хотят наказать иранское правительство санкциями, в то время как санкции в основном наносят ущерб обычным людям", - сетуют иранские журналисты.

Не в первый раз

Это уже не первый случай, когда иранцы сталкиваются с трудностями при получении шенгенских виз. Во время беспорядков, последовавших за президентскими выборами 2009 года, европейские посольства не стали выдавать визы по многим заявкам. Трудности с получением выездом тогда привели к созданию черного рынка европейских виз, где некоторые представители европейских посольств продавали шенгенские визы за миллионы туманов.

Дипломат, работавший в посольстве Европы в Тегеране в 2009 году, сказал, что такого не было, но напомнил, что на сотрудников оказывалось давление, чтобы они прекратили выдачу виз. После заключения ядерной сделки в 2015 году визовые ограничения, введенные после 2009 года, начали ослабевать, но полностью они так и не исчезли.