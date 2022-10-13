Президент Грузии выразила соболезнования в связи с трагедией в Тбилиси

13 окт. 19:22

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семье девочки, погибшей после удара током в фонтане парка Ваке.

В четверг трое подростков получили удар током, когда они спустились в фонтан в Ваке парке за упавшим туда мячом. Все трое были доставлены в больницу, однако 13-летняя девочка умерла уже в стационаре.

"Невозможно подобрать слова для того, чтобы говорить о случившемся. Подобная трагедия не должна повториться, и никто не должен такое пережить. Как человек я потрясена и разделяю боль родителей, семьи и всей Грузии" - написала она в соцсети.

По информации мэра города Кахи Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию он прошел проверку соответствующими службами.