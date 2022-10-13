В Ираке избран новый президент

13 окт. 19:07

Президентом Ирака по итогам второго тура тайного голосования совета представителей (парламент) страны избран Абдель Латиф Рашид, сообщает иракский телеканал "Рудау".

Рашид обошел по количеству голосов действующего до последнего момента президента Ирака Бархама Салеха. Салех не стал дожидаться окончательных результатов голосования и покинул здание парламента. Парламент отдал Рашиду 162 голоса, Салеху - 99. Еще 8 бюллетеней были признаны недействительными.

Абдель Латиф Рашид стал десятым президентом Республики Ирак. В течение 15 дней после избрания он должен официально назначить нового премьер-министра.