На трассе в Казахстане погибли шесть человек

13 окт. 18:54

Шесть человек, включая четверо детей, стали жертвами автоаварии на трассе Алматы – Хоргос недалеко от села Акши Енбекшиказахского района Алматинской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу и врезался в машину Subaru Legacy, после чего Mercedes совершил наезд на дерево.

Все погибшие находились в Mercedes. Всего в ней находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние, пишет Sputnik Казахстан.

Еще четверо человек пострадали и были госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.