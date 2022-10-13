На трассе в Казахстане погибли шесть человек

Шесть человек, включая четверо детей, стали жертвами автоаварии на трассе Алматы – Хоргос недалеко от села Акши Енбекшиказахского района Алматинской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Benz выехал на встречную полосу и врезался в машину Subaru Legacy, после чего Mercedes совершил наезд на дерево.
Все погибшие находились в Mercedes. Всего в ней находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние, пишет Sputnik Казахстан.
Еще четверо человек пострадали и были госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.