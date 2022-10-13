Арарата Мирзояна обвинили в дипломатическом позерстве после встречи с Лавровым

Сегодня в Астане прошли российско-армянские переговоры на уровне глав МИД. В ходе совместного подхода к прессе глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян публично обвинил Россию и ОДКБ в бездействии, одновременно похвалив Евросоюз за оперативную организацию "миссии наблюдателей" для отправки на приграничную с Азербайджаном территорию Армении. Также Мирзоян поставил в пример России другие страны ООН, которые выразили "однозначную позицию" по приграничным боестолкновениям между Арменией и Азербайджаном в сентябре этого года.

Напомним, что границы Армении с Ираном и Турцией охраняются российскими военными, а в зоне компактного проживания армян в Карабахе расквартированы российские миротворцы. Агрессивные дипломатические выпады официального Еревана в адрес Москвы происходят на фоне попыток правительства Никол Пашиняна сблизиться с Францией и США.

По итогам встречи Арарата Мирзояна с его российским коллегой Сергеем Лавровым, вице-президент возглавляемого опытным экс-президентом Левоном Тер-Петросяном "Армянского национального конгресса" Левон Зурабян жестко раскритиковал армянскую дипломатию.

"Если вынести за скобки заносчивый пассаж министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна (которому почему-то радовались люди, даже не отличающие эффективную дипломатию от радующего сердца армянской публики позерства), то сегодня, 13 октября, был опубликован сухой дипломатический итог эпизода встречи Мирзоян – Лавров", - написал Зурабян на своей странице в одной из соцсетей.

Он акцентировал внимание на следующем эпизоде:

"Сергей Лавров сообщил, что сразу после обращения Армении ОДКБ созвала саммит, направила в Армению генсека и начальника штаба организации, которые предложили на месяц и более направить наблюдательную миссию в приграничный район Армении с Азербайджаном. Отправки миссии не произошло лишь потому, что Армения, председательствующая в ОДКБ, не нашла "свободного времени" для организации соответствующего заседания.

Мирзоян возразил на это, сказав, что Ереван пытался созвать заседание ОДКБ, но графики участников не позволили.

В ответ Лавров сообщил, что предложений по конкретным срокам им не поступало, и что россияне готовы провести такой саммит онлайн в любой момент".

Объясняя это противоречие, Зурабян рассматривает два варианта того, как на самом деле развивались события:

Первый вариант. Месяц назад Армения инициировала заседание ОДКБ с повесткой о направлении наблюдательной миссии, однако в ОДКБ на инициативу не ответили. Мирзоян этого не раскрыл. Так было или нет, можно легко доказать, если есть соответствующие документы.

Второй вариант. Ереван такую встречу не инициировал, что дает ОДКБ возможность обвинить председательствующую в Организации Армению в недопустимой пассивности.

"В обоих случаях мы имеем дело с очередной дипломатической некомпетентностью и поражением Армении, что делает еще более непонятной радость сторонников Пашиняна по поводу поведения Мирзояна", - полагает Левон Зурабян.