Визовый режим между Узбекистаном и Ираном стал проще

13 окт. 18:47

Соглашение правительств Узбекистана и Ирана об упрощении визового режима, подписанное в сентябре, вступило в илу с 13 октября.

Согласно документу, стороны на паритетной основе и в соответствии с положениями национальных законодательств, вводят упрощенный процесс выдачи виз для представителей деловых и научных кругов государств сторон, а также для туристических групп. Под "представителями деловых кругов" понимаются граждане государства одной стороны, которые занимаются бизнесом или инвестициями на территории другой стороны.

Упрощенно получить туристическую визу смогут граждане государства одной стороны (5-20 человек), которые одновременно въезжают на территорию другой стороны в туристических целях.

Документы на визу рассматриваются в течение трех рабочих дней.