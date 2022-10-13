В Грузии назвали советника Зеленского "врагом страны"

13 окт. 18:34

Советник Зеленского Михаил Подоляк превратился во врага Грузии, поскольку не разбирается в международных отношениях, заявил руководитель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Ранее Подоляк заявил, что грузинские власти играют в политические игры и часто в ее заявлениях слышна российская позиция.

"Я не знаю, насколько Подоляк разбирается в международных отношениях, но думаю, что он вообще не разбирается в этой области. Я призываю его изучить резолюции, которые поддерживает Грузия в отношении Украины, и если он найдет и прочитает эти резолюции, он, вероятно, больше не будет делать таких постыдных заявлений. Однако очень печально, что Подоляк превратился во врага грузинского государства", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он также сообщил, что советник главы Офиса президента Украины сознательно проявляет неприязнь к Грузии.

"Если он думает, что своими заявлениями только вредит правительству и преследует какие-то партийные интересы, то очень ошибается, потому что такие заявления делаются против грузинского государства, и он делает это не в первый раз. Я уже уверен, что он делает это сознательно, и это прямое противостояние Грузии", - добавил Самхарадзе.