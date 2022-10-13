Глубокая осень придет в Москву в середине будущей недели

13 окт. 18:24

В Москве на следующей неделе наступит глубокая осень, сообщает метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в столице начнутся дожди, будет ветрено, днем плюс 7-12, ночью 1-6 градусов тепла. "В среду пройдет холодный атмосферный фронт, и температура в течение суток понизится до плюс 4-9. Дальше - еще холоднее. Под утро столбики термометров понизятся до минус 1 - плюс 4, в дневные часы всего плюс 3-8", - пишет он в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в Москве природа "с опозданием на неделю перейдет в состояние глубокой осени".